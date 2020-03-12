Челябинск, , 06:36 — REGNUM В банках Челябинска завышены курсы валют. Это следует из заявления, которое на заседании правительства региона сделал губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что официально курс доллара вырос до 71 рубля с копейками. При этом в обменниках его продавали по 75 и даже по 80 рублей.

«Господа банкиры, окститесь!» — призвал Теклсер.

Как сообщало ИА REGNUM, доллар и евро резко повысились в понедельник, 9 марта. 11 марта официальный его курс составил 71,47 рубля. Обесценивание рубля спровоцировало резкое падение цен на нефть.