Биробиджан, , 06:34 — REGNUM Арбитраж Еврейской автономной области 27 апреля 2020 года начнёт рассматривать иск ГУ МЧС России по ЕАО к мэрии Биробиджана. Спорным моментом стала тепловая сеть, которую требуют признать бесхозяйной и временно взять на обслуживание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил 6 марта 2020 года и на следующий день он был принят к производству.

Истец просит признать теплосеть, расположенную «по сварочному стыку шаровой арматуры в ТК-22г до прибора учета тепла по улице Техническая, д. 29 «д», бесхозяйным недвижимым имуществом. Также управление настаивает на том, что власти города должны обратиться в уполномоченный орган госреестра и поставить на учёт это имущество. Третье требование иска — «до обнаружения собственника либо принятия указанного имущества в муниципальную собственность осуществлять содержание и надлежащую эксплуатацию объектов тепловой сети».

Напомним, ЕАО в отопительном сезоне 2019/2020 попала в число проблемных регионов. В ней, а также в Алтайском крае, вводился режим чрезвычайной ситуации, связанный со сложностями поставки топлива на объекты ЖКХ.