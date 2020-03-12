Биробиджан, , 06:21 — REGNUM О возможном срыве посевной кампании говорили на совещании в правительстве Еврейской автономной области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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На совещании было отмечено, что посевная кампания будет проходить в сложных условиях: наводнение 2019 года не позволило провести полевые работы в запланированном агротехническом режиме, но более всего участников совещания тревожил вопрос о невозможности привлечения к работе на период весенней посевной кампании китайских арендаторов. Также отмечался дефицит семян сои, посевные площади под которую составляют 150 тысяч гектар.

«На весенние полевые работы в ЕАО планировали привлечь 1 323 человека из КНР. Из-за карантина квоты на привлечение иностранной рабочей силы не будут востребованы. Этот вопрос будет решаться за счёт трудовых мигрантов из Узбекистана и выпускников сельскохозяйственных специальностей», — рассказал руководитель сельхозуправления правительства ЕАО Александр Пащенко.

Как сообщало ИА REGNUM, более 100 млн рублей уже выделено для проведения посевной кампании в Новосибирской области.