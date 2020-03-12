Хабаровск, , 06:11 — REGNUM В 2022 году в Хабаровском крае планируют привести в нормативное состояние 300 км трассы А-376 — «Хабаровск — Лидога — Ванино», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФКУ ДСД «Дальний Восток».

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Как сообщили в ФКУ ДСД «Дальний Восток», к ремонту первого участка трассы, переданного в федеральную собственность в 2019 году, уже приступили. На объекте с 42 по 51 км в районе села Анастасьева ведётся монтаж железобетонных труб: установка трёх из пяти уже завершена.

С наступлением благоприятных погодных условий начнётся устройство дорожного полотна. Асфальто-бетонную смесь подбирали по технологии объёмного проектирования с учётом интенсивного движения и погодных условий. Срок завершения работ на данном участке — конец октября 2020 года. В этом сезоне обновят 61 км трассы. А до конца 2021 года будет отремонтировано 208 км пути. В 2022 году отремонтировано будет более 300 км. трассы.

Как сообщало ИА REGNUM, автотрасса Хабаровск — Лидога — Ванино строилась более четверти века. Участники движения прозвали дорогу «гибельштрассе». Депутат Госдумы РФ, известный спортсмен Александр Валуев, попытавшийся проехать по трассе в отпуск на Шантары, чуть не покалечился и повредил автомобиль. Он назвал трассу «дорогой смерти».