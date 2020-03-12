Нью-Йорк, США, , 05:55 — REGNUM Россия, вероятно, одержит победу над Саудовской Аравией, объявившей нефтяную войну после развала сделки ОПЕК+, пишет эксперт по рынкам Эллен Вальд на страницах издания Forbes.

Главными факторами такой победы, по её мнению, станет опыт президента России Владимира Путина и министра энергетики РФ Александра Новака, а также зависимость саудовской нефтяной компании Saudi Aramco от иностранных кредиторов. Это обстоятельство не позволит ей долго мириться с низкими ценами на рынке нефти.

«Похоже, что в какой-то момент Саудовская Аравия уступит давлению и сделает что-нибудь для стабилизации этого рынка», — заключает Вальд.

Ранее в американской прессе сообщили, что к нефтяной войне против России присоединяются ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

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