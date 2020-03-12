Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Кредиты под низкий процент получат малые предприятия США, пострадавшие от коронавируса нового типа, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего обращения к нации.

«Эти дешевые кредиты помогут малому бизнесу пережить временные экономические трудности, вызванные вирусом. Я намерен запросить Конгресс профинансировать эту программу на сумму в $50 миллиардов», — заявил он.

Трамп добавил, что намерен также снизить налоги для граждан и предприятий, на которых ситуация с коронавирусом оказала негативное влияние. Простых граждан США Трамп попросил мыть руки и тщательно соблюдать личную гигиену в качестве меры профилактики заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, также президент США Дональд Трамп заявил о месячном запрете на въезд иностранных граждан из Европы из-за вспышки заболевания COVID-19. Эти правила вступят в силу в полночь 13 марта.

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