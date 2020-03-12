Канберра, , 05:41 — REGNUM $11,5 млрд будет выделено правительством Австралии для поддержки экономики страны, а также для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, заявил австралийский премьер-министр страны Скотт Моррисон, 12 марта выступая перед журналистами.

Он отметил, что эти средства должны помочь малому и среднему бизнесу, а, в конечном итоге, обеспечить сохранение рабочих мест в стране. Кроме того, 117 тыс. семей, для которых предусмотрены социальные пособия или пенсии, получат единовременные выплаты наличными в размере $489.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта стало известно, что австралийские власти хотят потратить на противодействие распространению нового коронавируса $2,4 млрд.

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