Каракас, , 05:25 — REGNUM Уровень инфляции в Венесуэле за два первых месяца этого года увеличился на 100%, заявили журналистам в комитете по финансам венесуэльской Национальной ассамблеи, оппозиционной к нынешнему руководству страны. Видеозапись пресс-конференции опубликована на странице члена комитета Анхеля Альварадо в Twitter.

Так, по словам Альварадо, размер инфляции в феврале составил 22,4%, а с начала года, с учетом накопительного эффекта — 102,4%. Он добавил, что в годовом выражении рост цен достиг 3276%.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января комитет по финансам венесуэльской нацассамблеи объявил, что инфляция в Венесуэле по итогам 2019 года составила 7374,4%.

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