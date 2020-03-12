Москва, , 04:53 — REGNUM Российская семья в среднем потратит примерно год, чтобы накопить на автомобиль, если деньги на эти цели будет собирать один супругов. К таким выводам пришли эксперты сервиса «Авито Авто», пишет 11 марта «Российская газета».

По информации издания, на начало 2020 года средняя цена подержанного автомобиля в России составила 429 тыс. рублей, а средняя зарплата — почти 39 тыс. рублей в месяц. Таким образом, время для накопления необходимой суммы, составит 11 месяцев или чуть больше, в зависимости от региона.

Так, жителям Омска потребуется в среднем 10 месяцев, в то время как жителям Иркутска — 15 месяцев. При этом самые высокие цены на машины отмечены в Москве, где средний ценник составляет более 700 тыс. рублей.

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