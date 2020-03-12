Москва, 12 марта 2020, 03:42 — REGNUM Сразу три иска от Минобороны России в марте 2020 года получил производитель космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103», входящий в госкорпорацию Роскосмос — АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва» (Красноярский край). Два иска из трёх приняты к производству, но самый крупный — на сумму свыше 113 млн рублей пока не приняли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Три претензии поступили 6 марта 2020 года. Самый весомый из исков — на сумму 113 082 808,6 рубля. Дело «о взыскании неустойки по государственному контракту
Помимо этого, на 7 мая 2020 года назначено заседание по иску Минобороны о взыскании 1 817 995 500 рублей (подан в середине февраля 2020 года), а на 18 мая на сумму 156 595 633,34 рубля (подан в конце декабря 2019 года).
Это далеко не единственные судебные споры между сторонами. Ещё несколько многомиллионных исков на стадии рассмотрения.
Напомним, АО включено в план проверок Счётной палаты РФ на 2020 год. Предприятие среди прочего производит спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103», которые в конце февраля 2020 года были поставлены на космодром Байконур.
На сайте компании отмечается, что за 60 лет работы ею создано почти 1,3 тыс. космических аппаратов и введено свыше 40 космических систем и комплексов. В целом «2/3 орбитальной группировки России» выпущены АО.