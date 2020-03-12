Москва, , 03:42 — REGNUM Сразу три иска от Минобороны России в марте 2020 года получил производитель космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103», входящий в госкорпорацию Роскосмос — АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва» (Красноярский край). Два иска из трёх приняты к производству, но самый крупный — на сумму свыше 113 млн рублей пока не приняли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Три претензии поступили 6 марта 2020 года. Самый весомый из исков — на сумму 113 082 808,6 рубля. Дело «о взыскании неустойки по государственному контракту от 28.11.2012 года №1 215 187 312 822 010 010 140 672/Н/2/2/05−12-ДОГОЗ в размере 3 309 443,35 рубля» начнут рассматривать 7 апреля 2020 года, а на 18 778 423,3 рубля — на следующий день.

Помимо этого, на 7 мая 2020 года назначено заседание по иску Минобороны о взыскании 1 817 995 500 рублей (подан в середине февраля 2020 года), а на 18 мая на сумму 156 595 633,34 рубля (подан в конце декабря 2019 года).

Это далеко не единственные судебные споры между сторонами. Ещё несколько многомиллионных исков на стадии рассмотрения.

Напомним, АО включено в план проверок Счётной палаты РФ на 2020 год. Предприятие среди прочего производит спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103», которые в конце февраля 2020 года были поставлены на космодром Байконур.