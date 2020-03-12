Казань, , 03:22 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил многомиллионный иск к одному из старейших авиационных институтов России, ведущему историю с 1941 года АО «Казанский Гипронииавиапром». Истцом выступает московская компания, но дело пока к производству не приняли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в базу 6 марта 2020 года от ООО «Отечественные системы и технологии». Сумма иска составляет 700 169 066,47 рубля. Подробности спора неизвестны, но это не единственная судебная баталия с участием сторон. В начале марта 2020 года казанское АО обратилось с исками к этому же ООО, выставив претензии на сумму 26 089 000 рублей и 525 815 121,93 рубля. При этом в конце февраля 2020 года суд уже возвращал иск на свыше 525,8 млн рублей «неосновательного обогащения и неустойки» из-за недочётов.

Ответчик создан в марте 2013 года для строительства жилых и нежилых зданий. Его уставный капитал — 1 млн рублей, владельцы — ООО «Ост-Финанс» и директор компании Станислав Некрашевич. ООО реализует несколько госконтрактов, в том числе по реконструкции и техническому перевооружению участков производства микросборок и участка автоматизированной сборки коммутационных компонентов РЭА на объекте в Самаре, строительству автодорог и взлетно-посадочных полос аэродромов в Москве.