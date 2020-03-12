Москва, , 03:08 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев обсудил с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым вопросы создания новых учебных мест в школах республики и дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до трёх лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Родители русских детей в Якутии обратились к президенту Путину

Рабочая встреча состоялась 11 марта в Москве.

По словам Айсена Николаева, в Якутии численность малышей до трёх лет, ожидающих мест в садах — 17 тыс. 426.

«В рамках реализации Соглашения, подписанного между Минпросвещения РФ и правительством республики на 2019−2021 годы, Якутия для строительства десяти детских садов, в том числе для обеспечения местами малышей от 1,5 до 3-х лет, из федерального бюджета получила 2,2 млрд рублей», — пояснили в правительстве.

Также Николаев отметил, что ежегодно в Якутии вводится не менее десяти школ. До 2023 года за счёт средств республиканского и федерального бюджетов планируется строительство ещё 19-ти школ на 3 270 учебных мест.

Он сказал, что для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина республике для перевода учеников из зданий с уровнем износа более 70% к 2026 году необходимо создать более 41,5 тыс. новых учебных мест, а для этого необходимо более 50 млрд рублей.

В этой связи Министерству предложено пересмотреть распределение средств из федерального бюджета на строительство школ с учётом текущего состояния материально-технической базы общеобразовательных школ субъектов РФ.

Кроме того, стороны обсудили разработку госпрограммы «Дети Арктики», с мерами поддержки по сохранению здоровья детей, созданию условий для их воспитания, обучения и развития, повышению качества образования, обеспечению цифрового равенства и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, русские родители будущих первоклассников в Якутии обратились за помощью к Путину — они не могут записать детей в русскоязычный класс пор месту жительства. Мест не хватает.