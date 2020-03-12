Омск, , 02:52 — REGNUM Среди кредиторов бывшего руководителя крупной стройкомпании «Мостовик» из Омской области Олега Шишова появилось управление делами президента России. Ведомство потребовало включить в реестр свыше 183 млн рублей ущерба, причинённого преступлением. Заявление было удовлетворено не полностью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензия от ведомства на сумму 183 080 725 рублей 89 копеек поступила 21 января 2020 года. В марте её рассмотрели и частично признали обоснованным.

«Признать обоснованными включить в третью очередь реестра требований кредиторов Шишова Олега Владимировича (19.08.1954 года рождения, место рождения: г. Лепель Витебской области) требование управления делами президента Российской Федерации (ИНН 7 710 023 340, ОГРН 1 027 739 643 997) в размере 183 007 665,59 рубля (ущёрб, причинённый преступлением). В удовлетворении требования в остальной части отказать», — отмечается в определении суда.

Напомним, экс-директора строительного ООО НПО «Мостовик», которое было задействовано в крупных контрактах, признали банкротом около полугода назад — в ноябре 2019 года. Инициатором начала процедуры стал налоговый орган. До середине апреля 2020 года в отношении Шишова действует процедура продажи имеющегося имущества. Его финансовый управляющий — Аглая Лясман. Список кредиторов экс-директора пополняется до сих пор. До этого в нём отметились Сбербанк, а также «Росбанк», который заявил претензии на 2,033 млрд рублей. В последнюю сумму входит не только долг по договорам поручительства, но и неустойки. В начале марта 2020 года суд также включил в реестр требование «Альфа-банка» на сумму свыше 1,64 млн рублей. Это долг по солидарной ответственности по банковской гарантии, выданной в 2012 году «в пользу ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства».

За эти годы Олег Шишов также успел стать фигурантом уголовного дела. В декабре 2019 года к нему добавилась налоговая статья, из-за нарушения которой был насчитан ущерб государству на 0,4 млрд рублей. До этого Шишов был осуждён по другой экономической статье и освобождён досрочно.