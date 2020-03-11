Рига, , 23:58 — REGNUM Министерство экономики Латвии рассматривает возможность предоставить «налоговые каникулы» предприятиям, чья деятельность пострадала в результате эпидемии COVID-19. Об этом, как пишет портал LSM, заявил министр экономики страны Ральф Немиро.

По его словам, в данный момент ведомство разрабатывает конкретный механизм предоставления такой помощи. По словам Немиро, речь идёт о туристических компаниях, а также о предприятиях, предоставляющих транспортные услуги.

Отмечается, что первоначальные потери оборота этих компаний составили 30%. Уже сейчас понятно, что падение стало значительнее.