Архангельск, , 23:52 — REGNUM Архангельская область получит 175,8 млн рублей на повышение зарплат медицинским работникам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, правительство РФ выделило 18,3 млрд рублей на повышение зарплат врачам и среднему медицинскому персоналу. Более 1 млрд рублей будет направлено на стимулирующие выплаты медработникам в регионах — за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических медосмотров граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области наблюдается рост онкологических заболеваний. При этом врачей-онкологов не хватает — вакантными остаются два десятка мест.