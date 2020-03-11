Рига, , 23:51 — REGNUM В течение двух лет в Риге будет оборудовано 1050 пунктов разделения отходов. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, с 20 мая город будет разделен на четыре зоны ответственности между разными компаниями. Их задача внедрить новые стандарты сбора и вывоза мусора.

Отмечается, что по меньшей мере восемь пунктов сборов разделённого мусора будут организованы в городе уже в 2020 году. Заключив новые договоры, местные жители смогут сами определить частоту вывоза мусора.

Для частных домовладений, в которых задекларировано два человека, отходы будут вывозиться не реже одного раза в четыре недели. В многоквартирных домах отходы будут вывозить не реже одного раза в неделю. В нежилых зданиях (офисы, школы, вокзалы и т. д) не реже одного раза в четыре недели.

Экономический оператор, деятельность которого связана с продажей продуктов питания, оказанием услуг общественного питания или производством или переработкой пищевых продуктов, должен утилизировать отходы не реже одного раза в четыре недели.

В силу вступят и новые тарифы на вывоз мусора.