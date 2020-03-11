Москва, , 23:41 — REGNUM Американский журнал Forbes предрекает победу Российской Федерации в «нефтяной войне» против Саудовской Аравии. Соответствующий материал опубликован сегодня, 11 марта.

Напомним, что развал соглашения ОПЕК+. которое с 2017 года ограничивало уровень добычи стран — экспортеров нефти и тем самым поддерживало приемлемый уровень цен, привел к обвалу нефтяных котировок — сильнейшему с 1991 года.

При этом развал соглашения произошел из-за того, что Москва не захотела и дальше сокращать уровень добычи, а саудиты предлагали сократить его аж на 1,5 млн баррелей в сутки в совокупности для всех участников соглашения ОПЕК+. Россия при этом должна была сокращать уровень добычи аж на 300 тыс. баррелей в сутки.

В итоге развал соглашения и падение цен на нефть, а также заявления стран — экспортеров о намерении резко нарастить добычу позволили экспертам говорить о начале «нефтяной войны».

По мнению американского журнала Forbes у России намного больше шансов выиграть эту войну. Под выигрышем редакци журнала, видимо, понимает возможность страны не разориться на низких нефтяных ценах, а также сохранить свою или отжать большую долю мирового нефтяного рынка.

Первый довод Forbes — это кадры. Журнал считает, что президент России Владимир Путин, а также министр энергетики России Александр Новак — это опытные управленцы, который если и пошли на такие крайние меры, то явно знаю, что они делают и у них явно есть какой-то план. А вот о саудитов Forbes не считает хорошими управленцами и стратегами.

Другой козырь в руках России — это недавнее IPO саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Когда эта компания вывела свои акции на биржу то каждый пятый подданный саудовского короля купил ее акции, некоторые даже брали кредит ради этого. Но теперь на падающих ценах на нефть стоимость акций Saudi Aramco также падает.

Конечно какое-то падение инвесторы переживут, но если оно станет слишком существенным, то саудитам придется что-то делать, чтобы стабилизировать этот рынок.