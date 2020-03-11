Москва, , 23:15 — REGNUM Российскую Федерацию устраивают цены на нефть в районе $45−55 за баррель — такой уровень цен позволяет реализовывать долгосрочные проекты по добыче черного золота в Арктике. Об этом сегодня, 11 марта, в интервью агентству Reuters заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

По его словам, российские власти готовят пакет обширных мер поддержки развития Арктики. Все это очень долгосрочные проекты, которые были проработаны таким образом, чтобы получить адекватную доходность в любом разумном диапазоне цен.

«Цена $45−55 за баррель позволяет работать на этих проектах. Это цена рыночного равновесия, эти проекты никогда не обсчитывались в высоких ценах. Когда мы считали систему преференций и стресс-тест, то достаточно взвешенно подходили к расчетам», — рассказал Сорокин.

Также он подчеркнул, что в министерстве энергетики России вовсе не считают, что Российская Федерация ведет какую-то ценовую войну с Саудовской Аравией на рынке нефти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на нефтяном рынке произошел обвал цен, какого не было с 1991 года. Баррель Brent с уровня в $50 упал до $31. Произошло это на фоне сокращения уровня потребления нефти в мире из-за распространении эпидемии коронавируса, а также из-за развала соглашения ОПЕК+, которое предусматривало сокращение уровня добычи нефти.