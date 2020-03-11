Минск, , 23:10 — REGNUM По данным аналитического агентства «Автостат», в 2019 году объём рынка новых грузовых автомобилей в России составил 80,657 тыс. единиц — на 2% меньше, чем в 2018 году. При этом производитель из другой части Союзного государства — Минский автозавод, не попал в пятёрку лидеров.

На долю KAMAZ в 2019 году пришлась треть от общего объема грузовиков (27,6 тыс. штук — на 7,3% больше, чем в 2018 году). На втором месте GAZ с 8,9 тыс. машин (+5,9%), на третьем — шведский бренд Volvo с 5,7 тыс. грузовиков (-11%). Также шведский бренд Scania снизил продажи на 16% до 5,6 тыс. шт. Потерял в продажах 1,5% немецкий MAN (5 тыс. шт.).

Седьмую строчку рейтинга занял белорусский MAZ с 3,845 тыс. грузовиков, что на 9,3% хуже прошлогоднего показателя. Некогда Минский завод занимал третью позицию на российском рынке.

По первым двум месяцам нынешнего года «Автостат» констатировал рост рынка новых грузовиков до 11,9 тыс. единиц (+9,2% к данным годичной давности). При этом за февраль было продано 5,764 тыс. автомобилей, из которых лишь 200 под маркой MAZ (в феврале 2019 года — 238 штук).

За январь-февраль 2020 года Минский автозавод смог насытить российский рынок 469 автомобилями, тогда как годом ранее за такой же период — 567 грузовиками. То есть машин марки MAZ продано на 17,3% меньше.

Напомним, правительства России и Белоруссии активно обсуждали «пять пилотных проектов» в промышленной интеграции Союзного государства. Курировавший их с белоруской стороны первый заместитель Совета министров Белоруссии Владимир Семашко 28 августа 2012 года сообщил журналистам, что белорусско-российская компания «Росбелавто», вопрос о создании которой обсуждался почти два года, вскоре может быть создана: документы об образовании холдинга «находятся в высокой степени готовности» и вскоре будут предоставлены на рассмотрение Александра Лукашенко.

В том же году белорусский лидер резко высказался против реализации проекта с «КАМАЗ», указав на предпочтение группы «ГАЗ», а затем и вовсе наложил вето на реализацию проекта.

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