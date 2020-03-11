Душанбе, , 22:56 — REGNUM Для облегчения подачи налоговой декларации Налоговый комитет при правительстве Таджикистана разработал и запустил специальную компьютерную программу, которая позволит подавать декларации в электронном виде. Об этом сообщает «Авеста» со ссылкой на пресс-службу налогового комитета страны.

На официальном сайте ведомства размещён «Личный кабинет налогоплательщика», который облегчит государственным служащим Таджикистана процедуру предоставления декларации о своих доходах. Также все зарегистрированные на данном интернет-ресурсе граждане смогут использовать данный информационный ресурс для сбора и передачи всей необходимой информации и документов непосредственно в налоговый комитет.

Отмечается, что все региональные налоговые службы в обязательном порядке должны будут зарегистрировать госслужащих, которые будут подавать декларации о подоходном налоге в электронном виде в срок до 1 апреля года, следующего за отчётным. Помимо этого регистрацию должны будут пройти все таджикистанцы при поступлении на государственную службу.

В ведомстве напомнили, что согласно законодательству Таджикистана все государственные служащие, а также граждане страны, которые поступают на госслужбу, обязаны выполнять данные правила. При этом причиной для увольнения со службы или отказа от приёма на государственную службу может послужить неточность в предоставленных в декларации данных или непредставление в налоговый орган декларации о доходах.