Минск, , 22:41 — REGNUM «Пока зарплаты чиновников и депутатов, по нашим данным, необоснованно растут, зарплаты основной массы населения остаются неизменными или, по имеющимся у нас сведениям, даже падают», — констатировали граждане Белоруссии, подписавшиеся под направленной властям петицией.

Под документом поставили подпись 1104 человека, он был направлен в Национальное собрание и минфин республики. Авторы петиции апеллировали к конституционным принципам и заявлениям Александра Лукашенко. «Для социальной справедливости предлагаем приравнять зарплаты председателей райисполкомов к средней по району, председателей облисполкомов к средней по области, министров и президента к средней по стране, зарплату депутатов приравнять к средней по избирательному округу. Данное решение, полагаем, восстановит социальную справедливость и поможет стимулировать чиновников и законодателей работать на благо народа. Также данное решение выравняет реальные зарплаты к производительности труда, что благоприятно скажется на инфляции», — сказано в петиции (оригинал текста сохранён, — прим.)

Минфин отреагировал на народные чаяния. Первый замминистра Юрий Селиверстов прислал ответ, в котором сообщил, что министерство не назначает зарплаты.

«Действующая централизованная система оплаты труда государственных служащих выстроена по всем категориям работников, и изменение размера заработной платы руководителей органов государственного управления (на уровне средней зарплаты по стране, области, району, избирательному округу) автоматически приведет к изменению ее размеров для всех работников государственных органов, что представляется нецелесообразным и не может быть поддержано», — сообщил чиновник.

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Тем временем белорусские бюджетники второй месяц подряд констатируют сокращение своих зарплат. Вместо обещанного Александром Лукашенко повышения зарплат их понижение констатировали школьные учителя, воспитатели дошкольных учреждений, работники ЖКХ и других госорганизаций.

Сведений о сокращениях зарплат чиновников министерского уровня не поступало. По неофициальной информации, их довольствие значительно выросло, позволяя в тайне от налогоплательщиков покупать авиалайнеры стоимостью под $100 млн и коллекционировать роскошные автомобили.