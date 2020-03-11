Минск, , 22:08 — REGNUM Индекс потребительских цен на товары и услуги в Белоруссии за январь — февраль увеличен на 4,5% к уровню такого же периода прошлого года. При этом продтовары стали дороже на 3,9%, непродовольственные товары — на 3,8%, а услуги — на 6,7%, сказано в официальном сообщении Национального статистического комитета Белоруссии.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2020 года по сравнению с январём вырос на 1%, с декабрём 2019 года на 1,9%. Белстат отметил: «Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 100,3%, с декабрем 2019 г. — 100,9%».

По сравнению февраля 2020 года с февралём 2019 года индекс потребительских цен (инфляция в годовом выражении) повышен на 4,4%. При этом цены на продовольственные товары повышены на 3,7%, на непродовольственные товары — на 4%, а на услуги — на 6,3%.

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Напомним, по итогам января белорусский внешнеторговый оборот товаров составил $4,258 млрд. При этом белорусский экспорт составил 83,4%, а импорт — 84,4% от уровня января 2019 года.

Также напомним, что по данным Белстата за 2019 год инфляция в Белоруссии выросла всего на 4,7%. С такими расчётами категорически не согласны белорусские потребители, жалующиеся на кратно большее повышение цен исходя из расходов своих домохозяйств («личной инфляции»).