Тегеран, , 08:04 — REGNUM 10 марта пресс-секретарь Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Сейед Рухолла Латифи объявил, что экспорт в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за первые 11 месяцев текущего иранского года составил $1,244 млрд, показав рост на 105 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 марта.

«Товарооборот Ирана с ЕАЭС в этот период составил $2,448 млрд, показав ежегодный прирост в $1,833 млрд (на 40%)», — отметил Латифи. По его словам, Россия, Армения и Казахстан были соответственно основными потребителями иранской продукции в этот период времени. «За 11 месяцев Иран импортировал из ЕАЭС товаров на $1,204 млрд», сообщил пресс-секретарь.

Иран и ЕАЭС имеют в общей сложности 862 вида товаров, перечисленных в их трехлетнем предварительном соглашении о преференциальной торговле. Согласно данным, опубликованным IRICA, в страны ЕАЭС экспортируются в основном фисташки, киви, яблоки, помидоры, огурцы и соленые огурцы, капуста, виноград, финики, гидравлический цемент, рафинированная медь, метанол и фармацевтические препараты.

Основными товарами, импортируемыми в Иран из стран ЕАЭС, являются ячмень, подсолнечное масло, сырые растительные масла, кукуруза, радионавигационные приборы, катоды, стальные изделия.

Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь являются членами Евразийского экономического союза. ЕАЭС является международной организацией, которая поощряет региональную экономическую интеграцию посредством свободного перемещения товаров, услуг и людей внутри союза.