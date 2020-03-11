Лондон, 11 марта 2020, 21:57 — REGNUM Мировые цены на нефть снижаются в ходе торговой сессии 11 марта, марки Brent и WTI потеряли в цене около 4%.
К настоящему моменту майские фьючерсы Brent подешевели на $1,33 (3,57%), до $35,89 за баррель. Апрельские фьючерсы WTI опустились на $1,43 (4,16%), до $32,93 за баррель.
Как сообщало ИА REGNUM, нефть Brent уже опускалась до многолетних минимумов в ходе сессии 9 марта, однако 10 марта смогла отыграть часть потерь.
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