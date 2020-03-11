Минск, , 21:18 — REGNUM По итогам января белорусский внешнеторговый оборот товаров составил $4,258 млрд, в том числе $2,056,3 млрд экспорт и $2,202 млрд импорт. Об этом проинформировал Национальный статистический комитет Белоруссии.

«К уровню января 2019 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 83,9%, экспорт — 83,4%, импорт — 84,4%», — сказано в официальном сообщении. Белстат констатировал: «По итогам января 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 17,9%, импорт — на 16,8% при росте средних цен экспорта и импорта на 1,5%».

Напомним, кризисные явления в белорусской экономике наблюдаются не первый месяц и во многом обусловлены очередной «нефтяной войной» с Россией, которую Александр Лукашенко развязал в 2019 году. Вместе с тем Белоруссия отстаёт от стран лидеров технологически, по производительности труда и многим другим показателям, что обусловливает место её товаров на мировом рынке. От углубления интеграции в формате Союзного государства России и Белоруссии официальный Минск категорически отказывается.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии