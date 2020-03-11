Ижевск, , 20:59 — REGNUM Вавожская районная больница в Удмуртии накопила долги по заработной плате в размере 800 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, в установленный срок сотрудникам медицинского учреждения не был выплачен начисленный за январь аванс. Главе организации внесено представление с требованием принять меры для погашения задолженности в кратчайшие сроки.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность была погашена.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля погасили долги по зарплате сотрудникам одного из сельхозпредприятий республики в размере 983 тыс. рублей. Заработную плату не выплатили за декабрь 2019 года. Глава предприятия был привлечен к административной ответственности по ч.7 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному взысканию за аналогичное правонарушение») и оштрафован.