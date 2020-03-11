Москва, , 20:47 — REGNUM В связи с падением цен на нефть и эпидемией коронавируса у России появляются возможности развития экономики и сокращения сырьевой зависимости. Об этом заявил 11 марта председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза на пресс-конференции в Москве.

Он рассказал, что у России есть большая возможность сократить сырьевую зависимость и начать строить «нормальную несырьевую экономику».

Заведующий кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, экс-зампред Центробанка РФ Константин Корищенко уверен, что «возможность заключается в том, что в условиях проблем и трудностей можно принимать решения, которые в обычном, спокойном режиме могут показаться слишком рискованными».

С другой стороны, отметил он, в условиях кризиса легче отказаться от чего-то со словами «ну, кризис же!». И возможность заключается в выборе между выжидательной позицией и авантюристической — можно реализовать изменения, которые сложно осуществимы в обычное время.

Директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская заявила, что «сейчас Россия поставлена в условия начала развития не только на словах, но и на деле».

Перская объяснила, что за счёт коронавируса и падения цен на нефть государство усиливает свой контроль и свою инициативу в реализации национальных проектов, направленных на все жизненно важные сегменты национального хозяйства и граждан России.