Москва, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новый состав наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в новый состав совета не вошли, в частности, министр юстиции Константин Чуйченко и трое бывших вице-премьеров — замгалвы администрации президента Дмитрий Козак, генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко, глава «Почты России» Максим Акимов.
Новыми членами наблюдательного совета стали вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, а таже министр экономического развития Максим Решетников.
Продолжат работать в совете председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и помощник президента России Максим Орешкин.
Председателем наблюдательного совета остался премьер-министр Михаил Мишустин.