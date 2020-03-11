Челябинск, , 19:28 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в ходе использования бюджетных средств. Основанием стали результаты проверки, которую прокуратура провела по материалам областной Контрольно-счётной палаты, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Речь идёт о деньгах, которые были выделены на строительство, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог по государственным программам. Следователи полагают, что начальная цена контрактов оказалась завышена не меньше чем на 38 млн рублей. Это было достигнуто с помощью не оговоренных методик расчёта, применения процентных надбавок и т.д.

Следователи обратили особое внимание на контракты в 2017—2018 годах по реконструкции, ремонту и строительству дорог Миасс — Златоуст, Миасс — Карабаш — Кыштым, Южноуральск — Магнитогорск и другие. Расследованием занимается Следственный комитет.