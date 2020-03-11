Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Министерство энергетики США понизило свой прогноз по средней добыче нефти в стране в 2020 году с прежних 13,2 млн баррелей до 12,99 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает 11 марта управление энергетической информации ведомства.

Добыча нефти в Соединённых Штатах в 2021 году прогнозируется на уровне 12,66 млн баррелей в сутки.

Напомним, в минувшем году средний показатель добычи нефти в стране составил 12,23 млн баррелей в сутки.

Ранее сегодня министерство энергетики США также понизило свой по цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2020 году с $61,25 до $43,3 за баррель.

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