Москва, , 19:23 — REGNUM Выход России из соглашения ОПЕК+ произошёл в неудачное время. Об этом заявил 11 марта председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза на пресс-конференции в Москве.

«Мы выбрали очень неудачное время для выхода из соглашения. Если ты хочешь выйти с рынка, необходимо выходить на высшем уровне подъёма», — сказал он.

Гамза пояснил, что выход России из соглашения с ОПЕК произошёл на фоне спада цен на нефть и снижения темпов роста мировой экономики, а также распространения нового типа коронавируса, который создаёт тенденцию спада темпов развития экономики.

«Чем быстрее мы найдём компромисс с основными производителями нефти, тем лучше. Если выходить из этой сделки, то аккуратно, а не хлопать дверью», — считает эксперт.

Он полагает, что РФ необходимо вернуться за стол переговоров, так как конкуренты на мировом нефтяном рынке сильные, а наша страна не является основным производителем нефти, чтобы диктовать условия.