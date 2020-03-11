Киев, , 19:15 — REGNUM Украина входит в нынешний мировой финансовый кризис намного более «крепкой», чем, например, это было в 2008 году, заявил на пресс-конференции 11 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Фактически Украина стоит на пороге кризиса», — отметил премьер, но добавил, что в нынешней ситуации есть и позитивные моменты.

«Сейчас, как никогда, высокая ликвидность в банках… высокие золотовалютные запасы, есть запас по бюджетному курсу (имеется ввиду, что в бюджет заложен курс 27 грн за доллар и гривне есть куда падать с нынешней отметки в 25−26 грн — ред.), есть достаточно позитивный диалог с МВФ», — заявил Шмыгаль.

Также он заявил, что кризис открывает для бизнеса новые возможности, в частности, для внутреннего рынка.

«Я пока не буду утешать и говорить, что от кризиса мы выиграем… но встретить финансовый кризис мы готовы», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что 10 марта международное рейтинговое агентство Fitch Ratingsулучшило прогноз по росту экономики Украины на 2020 год с 3,2% до 3,5%. В заявлении говорится, что рост экономики Украины будет поддержан «частным потреблением и инвестициями».