Москва, , 19:10 — REGNUM Противостояние на нефтяном рынке России и Саудовской Аравии — это просто конкурентная борьба за рынки сбыта. Об этом 11 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

Эксперт считает, что если одной из сторон начнут применяться запрещённые Всемирной торговой организацией (ВТО) методы, то тогда это можно будет называть войной.

«Нефтяная война России и Саудовской Аравии — это такой журналистский термин, на самом деле это просто борьба за рынки, конкуренция. Конкуренцию можно назвать и войной. Если использовать какие-то методы запрещённые ВТО демпинг, то да, наверное. Я не исключаю, что Саудовская Аравия может пойти даже на демпинг», — заявил Катасонов.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты ожидают возобновление переговоров между Россией и Саудовской Аравией по сделке об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+.

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