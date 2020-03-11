Киев, , 19:05 — REGNUM Украина должна выполнить еще два требования МВФ, чтобы официально подписать новую программу сотрудничества с фондом.

Об этом заявил на брифинге 11 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль уточнил, что эти требования Киев намерен выполнить за 2−3 недели. Он считает нынешние отношения с Фондом «достаточно позитивными».

«Мы буквально вчера имели конференц-связь с руководством МВФ… договорились о продолжении сотрудничества без изменений любых условиях курса», — подчеркнул он.

Напомним, что еще в конце прошлого года Украина и МВФ предварительно согласовали новую программу сотрудничества на 5,5 млрд долларов за 3 следующие года, однако официального подписания соглашения по разным причинам до сих пор не состоялось.