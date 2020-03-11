Тбилиси, , 18:45 — REGNUM Правительство Грузии, Национальный банк и коммерческие банки предпримут координированные шаги для уменьшения влияния коронавируса на туристический сектор. По информации пресс-службы правительства Грузии, такое соглашение было достигнуто на состоявшейся 11 марта встрече премьер-министра Георгия Гахарии с руководителями коммерческих банков.

Участники встречи договорились о создании действенного механизма — рабочей группы, в которую войдут представители экономической команды правительства, Нацбанка и комбанков и которая в ближайшие дни представит конкретный план действий по оказанию помощи туристическому сектору.

Стороны договорились, что в создавшихся условиях важно оставить в уязвимом туристическом секторе как можно больше денежных ресурсов, чтобы не помешать осуществлению текущих проектов.

По информации грузинских СМИ, из-за сокращения туристического потока в связи с распространением в Грузии коронавируса целый ряд гостиниц временно прекратил деятельность, работники гостиниц были уволены, а владельцы попросили у правительства содействия в отсрочке взятых ими ранее банковских кредитов и оказании иной посильной помощи для преодоления возникшего кризиса.

Напомним, что в Грузии зафиксировано уже 23 официально подтвержденных случая коронавируса. До 300 человек находятся в карантине и еще 46 человек остаются в стационарах под наблюдением врачей.