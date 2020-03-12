Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 12 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, направленный на индивидуализацию ОСАГО, сообщает ИА REGNUM.

Переход к ценообразованию в сфере ОСАГО предлагается на базе рыночных принципов и конкуренции. Страховщики получат право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Банком России. При этом тариф будет учитывать личностные характеристики страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством, в частности, речь идет о штрафах за грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД).

При этом сохраняется ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО.

На рассмотрении Госдумы находилось два законопроекта, направленных на уточнение правил формирования размера цены полиса, комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате законопроект, предложенный парламентариями во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»). Законопроект, предложенный правительством РФ, был отозван.

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