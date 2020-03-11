Симферополь, , 18:01 — REGNUM Применения дифференцированных тарифов в Крыму предусматривает уменьшение платежа для социально незащищенных слоёв населения, если они будут расходовать не более трёх кубометров воды в месяц. Об этом на своей странице в Facebook 11 марта написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Ожидаемый эффект от применения дифференцированных тарифов — снижение потребления воды от 15% и выше. Проект также предусматривает уменьшение платежа для социально незащищенных слоев населения, экономно потребляющих ресурс», — отметил Аксёнов.

По его словам, при потреблении до трёх кубометров воды на человека в месяц тариф составит 25,24 рубля за кубометр. В случае потребления до пяти кубометров за первые три кубометра граждане будут платить по 25,24 рубля, а за остальные два — по 31,55 рубля за кубометр (этот тариф действует в настоящее время). При потреблении свыше пяти кубометров на человека будет действовать тариф 78,88 рублей за кубический метр. При объеме потребления на человека свыше семи кубометров воды в месяц тариф для населения составит 173,53 рубля за кубометр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил, что главный фактор, влияющий на качество воды в Крыму, заключается в том, что сети водоснабжения полуострова изношены на 75%. В частности, по данным специалистов, из-за постоянных утечек в изношенных сетях водоснабжения Симферополь теряет более 60% воды.

Об этом: Сети водоснабжения Крыма изношены на 75% — Устинов

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