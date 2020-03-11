Москва, 11 марта 2020, 17:42 — REGNUM Синхронность падения мировых рынков (сырьевых и фондовых), которое происходит в настоящее время, говорит о том, что мир стоит на пороге очередного экономического кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта рассказал экономист Сергей Хестанов. Так он прокомментировал прогноз экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которые выяснили, что величина индекса финансового стресса для России указывает на близость её финансовой системы к кризису.
Ещё Хестанов отметил, что АКРА — это достаточно консервативное и осторожное аналитическое агентство, которое довольно близко к регулятору. По мнению экономиста, если даже такое агентство говорит о кризисе, то это очень веский аргумент в пользу того, что кризис действительно где-то на подходе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта.