Москва, , 17:42 — REGNUM Синхронность падения мировых рынков (сырьевых и фондовых), которое происходит в настоящее время, говорит о том, что мир стоит на пороге очередного экономического кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта рассказал экономист Сергей Хестанов. Так он прокомментировал прогноз экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которые выяснили, что величина индекса финансового стресса для России указывает на близость её финансовой системы к кризису.

«Нужно понимать, что надёжного и достоверного способа прогнозирования кризиса в принципе не существует, — сказал Хестанов. — Поэтому к любым прогнозам такого типа нужно относиться аккуратно и осторожно. Но есть два аргумента в пользу того, что конкретно этот прогноз имеет большие шансы реализоваться. Во-первых, просто по календарю. Были кризисы в 1986 году, в 1997 году, в 2008 году. И легко догадаться, что это периодический процесс. И как раз, отсчитывая от 2008 года, ему (кризису — прим. ИА REGNUM) уже пора наступить. Это стратегически. Тактически же синхронность падения мировых рынков (сырьевых и фондовых) во всем мире, которое происходит сейчас, тоже намекает на то, что, наверное, мы на пороге очередного экономического кризиса».

Ещё Хестанов отметил, что АКРА — это достаточно консервативное и осторожное аналитическое агентство, которое довольно близко к регулятору. По мнению экономиста, если даже такое агентство говорит о кризисе, то это очень веский аргумент в пользу того, что кризис действительно где-то на подходе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта.