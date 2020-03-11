Москва, , 17:36 — REGNUM Правительство России вряд ли сможет выполнить поручения президента, направленные на борьбу с бедностью, пока в России действует экономика трубы. Об этом 11 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

«Я думаю, что нынешнее правительство вряд ли это [победить бедность] сможет сделать. Может, кроме [первого вице-премьера Андрея] Белоусова, который понимает, что нам действительно нужна экономика. Мы используем слово «экономика», а экономики нет, повторюсь. Экономика — это создание новой стоимости неких продуктов, а у нас труба. Словосочетание «экономика трубы» — это для меня звучит как нонсенс, труба — это средство продажи природных ресурсов. Вот Белоусов это понимает, все остальные, по-моему, нет», — рассказал эксперт.