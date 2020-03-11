Симферополь, , 17:40 — REGNUM Летом география пассажирских поездов дальнего следования, которые будут курсировать в Крым, значительно расширится. Об этом 11 марта на заседании президиума Госсовета Крыма заявил гендиректор госпредприятия «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин.

«Сейчас просчитывается возможность запуска в 2020 году поездов по маршрутам Архангельск — Симферополь, Псков — Великий Новгород — Евпатория, Петрозаводск — Евпатория и Грозный — Симферополь», — отметил специалист.

По его словам, также обсуждается вопрос запуска в 2021 году поездов в Симферополь из Астрахани через Махачкалу, из Брянска, Белгорода, Курска, Оренбурга, Перми и других городов.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу курортного сезона в Крыму запустят дополнительно девять пригородных поездов к тем туристическим маршрутам, которые уже есть на крымской дороге. Помимо этого, республика получит девять новых рельсовых автобусов и семь электропоездов.

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