Москва, 11 марта 2020, 17:34 — REGNUM Положительную оценку российско-белорусским торговым отношениям дал премьер-министр РФ Михаила Мишустин на переговорах с коллегой из Белоруссии Сергеем Румасом, сообщили 11 марта в пресс-службе правительства России.
Мишустин назвал Белоруссию «ведущим внешнеэкономическим партнёром России на пространстве СНГ».
Он заявил, что снижение объёма экспорта товаров из РФ «практически полностью было компенсировано ростом поставок белорусской продукции на наш рынок — на 4,5%».
Российский премьер-министр отметил, что РФ находится на первом месте по накопленным инвестициям в белорусскую экономику. За первые три квартала минувшего года российские инвестиции составили порядка четырёх миллиардов долларов.
Также Мишустин добавил, что на белорусской территории ведут деятельность свыше 2,4 тысячи компаний с российским участием.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Мишустина и Румаса состоялась в Москве 11 марта. На переговорах российский премьер-министр назвал Белоруссию «союзником и стратегическим партнёром» России.
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