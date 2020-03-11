Москва, , 17:34 — REGNUM Положительную оценку российско-белорусским торговым отношениям дал премьер-министр РФ Михаила Мишустин на переговорах с коллегой из Белоруссии Сергеем Румасом, сообщили 11 марта в пресс-службе правительства России.

Мишустин назвал Белоруссию «ведущим внешнеэкономическим партнёром России на пространстве СНГ».

Мишустин «Если сравнивать эти несколько лет, в 2018 году товарооборот наш составил 35,6 млрд долларов, увеличившись на 9,6% по сравнению с предыдущим годом, и в 2019 году удалось стабилизировать показатели взаимной торговли на аналогичном уровне».

Он заявил, что снижение объёма экспорта товаров из РФ «практически полностью было компенсировано ростом поставок белорусской продукции на наш рынок — на 4,5%».

Российский премьер-министр отметил, что РФ находится на первом месте по накопленным инвестициям в белорусскую экономику. За первые три квартала минувшего года российские инвестиции составили порядка четырёх миллиардов долларов.

Также Мишустин добавил, что на белорусской территории ведут деятельность свыше 2,4 тысячи компаний с российским участием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Мишустина и Румаса состоялась в Москве 11 марта. На переговорах российский премьер-министр назвал Белоруссию «союзником и стратегическим партнёром» России.

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