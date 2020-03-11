Москва, , 17:25 — REGNUM Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в феврале 2020 года снизился на 1,8% после роста на 1,5% месяцем ранее. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

По оценке регулятора, реальный курс рубля к доллару за месяц упал на 3,4%, к евро — на 0,8%.

Номинальный курс рубля к иностранным валютам в феврале снизился на 1,7% после роста на 1,6% в январе. В том числе курс рубля по отношению к доллару стал ниже 3,3%, к евро — на 1,4%.

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