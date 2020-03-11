Рига, , 17:20 — REGNUM Цены на жильё в Латвии могут расти по 5% в год в течение ближайших пяти лет. Так считает, как пишет портал LSM, экономист банка Luminor Петерис Страутиньш.

По его словам, каждый четвёртый житель страны собирается купить квартиру, что несколько ниже, чем в других странах Прибалтики, но это довольно большая категория людей.

Он отметил, что речь идет о гражданах с ежемесячными доходами от 800 до 2000 евро.

«Как правило, они нацелены на приобретение жилья построенного ещё в советское время, — сказал он. — Особенной популярностью на вторичном рынке Латвии пользуется 119 серия в ценовом диапазоне до 80 000 евро».

Экономист также считает, что фундаментальных рисков, которые могут повлиять на рост рынка недвижимости Латвии в этом сегменте, не существует.