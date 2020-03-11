Курск, , 17:09 — REGNUM В Курской области удалось восстановить численность пчёл после 2019 года, когда в период раннего весеннего медосбора в регионе погибло около пяти тысяч пчелосемей. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

К началу года 2020 года в курских хозяйствах насчитывалось 24,6 тыс. пчелосемей. Зарегистрировано 3020 пасек, 1297 из них (43%) паспортизировано. Остальные пасеки учтены в похозяйственной книге и находятся на муниципальном контроле.

В регионе намерены предотвратить гибель пчёл, от которой в 2019 году пострадали пасечники. Ведётся паспортизация пасек, запланировано исследование пчел на вирусные и инфекционные заболевания. В ближайшее время будет разработан единый реестр пчеловодов с информацией о руководителях сельхозпредприятий, паспортах пасек, сроках и местах их пребывания.