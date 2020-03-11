Москва, , 17:26 — REGNUM Сокращение сальдо торгового баланса (разницы между объемами экспорта и импорта) связано с неблагоприятными внешними факторами. Об этом сообщает Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте.

По предварительным данным Центробанка, профицит счёта текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-феврале 2020 года сократился до 16 млрд долларов США, или на 6,6 млрд долларов США, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Данная динамика вызвана влиянием неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры в феврале 2020 года, по причине которой произошло снижение экспорта топливно-энергетических товаров, что в конечном итоге отразилось в виде уменьшения положительного сальдо торгового баланса. При этом совокупный дефицит остальных компонентов счета текущих операций сократился незначительно.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский экспорт обвалился на 7,9%