Москва, , 16:53 — REGNUM Даже если рубль отыграет свои позиции, импортёры все равно не вернут цены на прежний уровень, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM.

«Падение курса рубля неблагоприятно отразится на положении рядовых граждан РФ. Оно приведёт к росту цен на импортные товары, — сказал Дзарасов. — Обесценивание рубля выгодно экспортёрам, но не выгодно импортёрам. А если даже рубль отыграет свои позиции, то импортёры вряд ли снизят цены. Эта ситуация напоминает нам о том, как неблагоприятна структура российской экономики. Столько десятилетий идёт речь о том, что надо слезть с нефтяной иглы, изменить структуру экономики в пользу обрабатывающей промышленности, а воз и ныне там. При таком низком уровне инвестиций в ВВП серьёзно изменить структуру экономики невозможно, и поэтому она остается уязвимой к внешним шокам».

При этом эксперт подчеркнул, что в перспективе финансовую систему РФ ожидают сильные потрясения. Вторая волна кризиса накроет мировую экономику, и Россия, по мнению Дзарасова, к такому серьёзному внешнему шоку будет не готова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко заявил, что риски нового резкого обесценивания рубля крайне невелики.

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