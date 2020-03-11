Москва, 11 марта 2020, 16:53 — REGNUM Даже если рубль отыграет свои позиции, импортёры все равно не вернут цены на прежний уровень, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM.
При этом эксперт подчеркнул, что в перспективе финансовую систему РФ ожидают сильные потрясения. Вторая волна кризиса накроет мировую экономику, и Россия, по мнению Дзарасова, к такому серьёзному внешнему шоку будет не готова.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко заявил, что риски нового резкого обесценивания рубля крайне невелики.
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