Москва, , 16:58 — REGNUM Вопреки санкционной политике властей США в отношении России, товарооборот между странами за год увеличился на 19,7%. Такие данные приведены на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По итогам января 2020 года, главным партнёром во внешней торговле для России остался Евросоюз. На его долю пришлось 41,2% российского товарооборота, хотя годом ранее этот показатель составлял 43,4%. Для сравнения, на страны СНГ пришлось лишь 10,7% товарооборота РФ, на страны ЕАЭС — 7,6%, на страны АТЭС — 33,3%.

Среди стран дальнего зарубежья основным торговым партнёром России стал Китай, товарооборот с которым составил 8,4 млрд долларов США, что на 1,6% превышает показатели января 2019 года. Второе место занимает Германия с 3,6 млрд долларов. Замыкают тройку лидеров Нидерланды с товарооборотом в 3 млрд долларов. При этом объём товарооборота с США увеличился на 19,7%, составив 1,7 млрд долларов, а с Соединённым Королевством — вырос на 76,3% до 1,5 млрд долларов.

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