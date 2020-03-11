Москва, , 16:39 — REGNUM Чистый отток капитала из РФ снизился за первые два месяца 2020 года на 28,7% (по сравнению с тем же периодом прошлого года), сообщили 11 марта в пресс-службе Банка России.

Чистый вывоз капитала из страны в январе — феврале составил $17,8 млрд. Профицит счёта текущих операций платёжного баланса страны по итогам этого периода достиг $16 млрд, сократившись на 29,2% (по сравнению с показателем того же периода 2019 г.).

За этот период положительное сальдо текущего счёта платежного баланса РФ составляло $22,6 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 г. чистый отток капитала из РФ составил $7,3 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он уменьшился на 21,5%.

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