Москва, , 16:55 — REGNUM Импорт России в январе 2020 года увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 16,2 млрд долларов США. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Большая часть импортируемой продукции — 89,6% была ввезена в Россию из стран дальнего зарубежья. В товарной структуре импорта наибольшую долю занимают машины и оборудование, на которые приходится 44,9%. Годом ранее этот показатель составлял 43,9%.

Стоимостный объем ввоза данной категории товаров по сравнению с январем 2019 года увеличился на 5,0%, в том числе механического оборудования на 11,2%, инструментов и аппаратов оптических — на 15,5%, электрического оборудования — на 11,9%. В то же время уменьшился физический объём импорта легковых автомобилей на 25%, грузовых автомобилей — на 26,6%.

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