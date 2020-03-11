Москва, , 16:32 — REGNUM Финансовая система РФ выдержит обвал цен на нефть и снижение курса рубля, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM.

«Мне кажется, что непосредственно сейчас финансовая система России выдержит этот кризис, — сказал Дзарасов. — Во-первых, стоимость нефти начала подрастать. И соответственно, курс рубля тоже должен укрепиться. Хотя, наверное, к прежнему значению он уже не вернется. И для того чтобы справиться с возникшими проблемами, есть определенный запас валюты, который позволит ЦБ РФ поддержать курс рубля. Появились сообщения о том, что ЦБ РФ в соответствии с бюджетным правилом перестал скупать доллары на валютном рынке РФ».

Так что, как полагает Дзарасов, текущий финансовый кризис РФ выдержит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что ослабление рубля может привести к увеличению цен на бытовую технику и лекарства.

Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве РФ допустили подорожание бытовой техники и лекарств