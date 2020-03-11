Москва, 11 марта 2020, 16:32 — REGNUM Финансовая система РФ выдержит обвал цен на нефть и снижение курса рубля, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM.
Так что, как полагает Дзарасов, текущий финансовый кризис РФ выдержит.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что ослабление рубля может привести к увеличению цен на бытовую технику и лекарства.
Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве РФ допустили подорожание бытовой техники и лекарств